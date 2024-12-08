الرئيس الإيراني: نؤكد ضرورة الحفاظ على وحدة وسيادة سوريا وشعبها هو من يقرر مستقبل البلاد ونظامها السياسي

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيانـ على "ضرورة الحفاظ على وحدة وسيادة سوريا وشعبها هو من يقرر مستقبل البلاد ونظامها السياسي".

كذلك شدد بزشكيان، على "ضرورة الحوار بين أطياف المجتمع السوري للتوصل لتفاهم ونأمل انتهاء المواجهات العسكرية، ونأمل أن يتمكن الشعب السوري العظيم من تقرير مستقبله بعيدا عن العنف والتدخلات الخارجية المدمرة".

كذلك شدد على "أهمية تأمين سلامة كل المواطنين والمقيمين وحماية الأماكن الدينية والدبلوماسية بسوريا، وندين انتهاك الكيان الصيهوني للأراضي السورية وندعو كافة الأطراف ودول المنطقة للحذر من أطماعه".

وأضاف "مشاوراتنا الدبلوماسية مستمرة مع الأطراف المعنية والأمم المتحدة لاستقرار الأوضاع في المنطقة".