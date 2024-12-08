أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن "الحكومة صادقت على السيطرة على نقاط مراقبة في الجولان، وتعميق العمليات بالمنطقة العازلة بسوريا". كذلك كشفت الهيئة، أن "إسرائيل تدرس شن هجمات أوسع من المرات السابقة في اليمن ردا على هجمات الحوثيين".

كانت هذه تفاصيل خبر هيئة البث الإسرائيلية: الحكومة صادقت على السيطرة على نقاط مراقبة في الجولان وتعميق العمليات بالمنطقة العازلة بسوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.