اخبار العالم

المالية: القطاع الخاص قادر على قيادة التنمية بمجال الصناعة والزراعة والتجارة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/11
  • 2/11
  • 3/11
  • 4/11
  • 5/11
  • 6/11
  • 7/11
  • 8/11
  • 9/11
  • 10/11
  • 11/11

شكرا لقرائتكم خبر عن المالية: القطاع الخاص قادر على قيادة التنمية بمجال الصناعة والزراعة والتجارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب محمد السيد الشاذلى_ تصوير محمد الحصرى

الأحد، 08 ديسمبر 2024 08:33 م

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن القطاع الخاص قطاع قوى ويقود العمل التنموى والاقتصادى والتجارى فى كثير من القطاعات، مضيفا أن القطاع الخاص قادر على أن يقود عمليات التنمية فى مجال الصناعة والزراعة والتجارة بمصر.

وأضاف أحمد كجوك خلال كلمة له فى اللقاء الذى تنظمه بالهيئة برؤساء مجالس إدارات وتحرير المؤسسات الصحفية القومية: "نحتاج إلى يقين لهم، والقطاع الخاص يحتاج إلى التحفيز وتبسيط الاجراءات وأن تكون أكثر سهولة، ويجب أن نساعدهم ونحفزهم على التصدير لخارج مصر".

ولفت أحمد كجوك، وزير المالية، إلى أنه سيكون هناك برامج تحفيزية للقطاع الخاص خلال الفترة القادمة.

019cedb8-0f2d-4656-9b12-beebf4a482fc
 

 

25e3d3de-9beb-493c-a7be-fc2846538257
 

 

053ed1a4-556a-4d00-97ee-e7cfbe70b6ce
 

 

81fd1970-7f28-48ad-99b8-0339f28e78a1
 

 

432db6a5-63a8-4323-bad7-970fc748ef22
 
9846c396-88e1-4015-b031-110bc6f6fc2d
 

 

b959e586-f706-4e4d-a9a6-28c033ad35a7
 

 

e21d4f76-d2a1-4939-8527-65a407e18f18
 

 

ec7289fb-1291-45ed-8e65-73ba984ff970
 

 

f186cd3d-d9b1-4e78-b771-ef7441712168
 

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements