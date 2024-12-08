شكرا لقرائتكم خبر عن المالية: القطاع الخاص قادر على قيادة التنمية بمجال الصناعة والزراعة والتجارة والان مع تفاصيل الخبر

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن القطاع الخاص قطاع قوى ويقود العمل التنموى والاقتصادى والتجارى فى كثير من القطاعات، مضيفا أن القطاع الخاص قادر على أن يقود عمليات التنمية فى مجال الصناعة والزراعة والتجارة بمصر.

وأضاف أحمد كجوك خلال كلمة له فى اللقاء الذى تنظمه بالهيئة برؤساء مجالس إدارات وتحرير المؤسسات الصحفية القومية: "نحتاج إلى يقين لهم، والقطاع الخاص يحتاج إلى التحفيز وتبسيط الاجراءات وأن تكون أكثر سهولة، ويجب أن نساعدهم ونحفزهم على التصدير لخارج مصر".

ولفت أحمد كجوك، وزير المالية، إلى أنه سيكون هناك برامج تحفيزية للقطاع الخاص خلال الفترة القادمة.







































