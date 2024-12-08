شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية: أطلقنا حزمة تسهيلات ضريبية ولدينا 3 أوليات واضحة في عمل الوزارة والان مع تفاصيل الخبر

قال أحمد كجوك، وزير المالية، إنه يفتخر بأنه ابن وزارة المالية قبل أي جمعيات دولية، وأنه تشرف بالعمل مع أساتذة كبار تعلم منهم الكثير، مؤكدا أن تحديد الأولويات ووضوح الرؤية أمر مهم في العمل الحكومي الذي يشهد تناغم شديد فكريا بين أعضائها.

وأضاف أحمد كجوك خلال كلمة له فى اللقاء الذى تنظمه بالهيئة برؤساء مجالس إدارات وتحرير المؤسسات الصحفية القومية:" لدينا 3 أوليات واضحة للغاية في عمل الوزارة أولها ارجاع الشراكة الحقيقة بين وزارة المالية ومصلحة الضرائب خاصة مع مجتمع الأعمال بشكل عام، لأنه شريكنا ونموه في صالحنا، لذلك أطلقنا حزمة تسهيلات ضريبة".

ولفت الى أن ثاني أولوية هي ارجاع الصورة الذهنية للسياسة المالية في مصر ، بحيث تكون أكثر شمولا من ربطها فقط بالانضباط المالي خاصة وأن حصرها في ذلك فقط يمثل اختزال غير سليم لقدرة السياسة المالية، لقياس قدرتها على دعم النشاط الاقتصادي أيضا، مضيفا أن ثالث أولوية هي ضمان أن الدين الحكومي المحلي والاجنبي تحت السيطرة وأنه يمضي في مسار تقليل.



































