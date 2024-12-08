شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الاتحاد: المنطقة تمر بمنعطف خطير وتماسك الجبهة الداخلية يحمي الدول والان مع تفاصيل الخبر

قال المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، إن المنطقة تمر بمرحلة خطيرة في ظل التحول الذي يشهده الصراع الدائر في الشرق الأوسط، ومن بينها سوريا التي أصبحت أمام مصير مجهول، مشددًا على ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية السورية وتجنب مخاطر الانهيار من خلال اللجوء إلى الحلول السلمية بين جميع مكونات الشعب السوري لوقف نزيف الدماء.

وأكد "صقر"، في تصريحات صحفية اليوم، أن المخاطر التي تمر بها المنطقة الآن، تتزايد معها أهمية تماسك الجبهة الداخلية مشيرا إلى موقف مصر الثابت الذي يؤكد على ضرورة الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي السورية واحترام سيادة الدول.

وأضاف رئيس حزب الاتحاد أن مخططات هدم الدول قائم الآن، والدولة القوية هي التي تحمي مؤسساتها الوطنية وتحافظ عليها بتماسك ووحدة شعبها، كونه السبيل الوحيد للتصدى لسيناريوهات الفوضى التي يتم رسمها الآن، لافتًا إلى ضرورة النظر إلى ما يحدث في سوريا وانعكاساته على المنطقة العربية كلها وأخذه في عين الاعتبار.

وحذر المستشار رضا صقر من حجم المخاطر التي تواجهها الدولة المصرية على كافة محاورها الاستراتيجية والتي تتصاعد معها التحديات في ظل ما تشهده دولة سوريا الشقيقة، مشددًا على أن التكاتف ووحدة الصف بين كافة فئات المجتمع المصري تحتل أولوية قصوى الآن لمواجهة أي تهديدات وتأمين مستقبل جيد للشعب المصري.