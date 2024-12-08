شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "الوطنية للصحافة" لوزير المالية: نثمن جهدكم لتحسين المؤشرات الاقتصادية والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 08 ديسمبر 2024 08:01 م

رحب عبد الصادق الشوربجى، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، بوزير المالية أحمد كجوك، فى اللقاء الذى تنظمه بالهيئة برؤساء مجالس إدارات وتحرير المؤسسات الصحفية القومية.

وقال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة لوزير المالية: "نعلم حجم التحديات الضخمة، ونثق فى قدراتكم على التعامل معها، نثمن عملكم وجهدكم المتواصل لتحسين المؤشرات الاقتصادية وتحسين النشاط الاقتصادى".

وأشاد عبد الصادق الشوربجى بالاجراءات الداعمة للصناع والمستثمرين وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة التى تساهم فى دفع عجلة التنمية الاقتصادية، لافتا الى أن صحافة مصر القومية أحد أهم القوى الناعمة، فهى الأداة الرئيسية للتنوير والتثقيف، هدفنا الحفاظ على صحافتنا القومية واستمرار دورها الوطنى.































