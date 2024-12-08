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رئيس "الوطنية للصحافة" لوزير المالية: نثمن جهدكم لتحسين المؤشرات الاقتصادية

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد السيد الشاذلى_ تصوير محمد الحصرى

الأحد، 08 ديسمبر 2024 08:01 م

رحب عبد الصادق الشوربجى، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، بوزير المالية أحمد كجوك، فى اللقاء الذى تنظمه بالهيئة برؤساء مجالس إدارات وتحرير المؤسسات الصحفية القومية.

وقال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة لوزير المالية: "نعلم حجم التحديات الضخمة، ونثق فى قدراتكم على التعامل معها، نثمن عملكم وجهدكم المتواصل لتحسين المؤشرات الاقتصادية وتحسين النشاط الاقتصادى".

وأشاد عبد الصادق الشوربجى بالاجراءات الداعمة للصناع والمستثمرين وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة التى تساهم فى دفع عجلة التنمية الاقتصادية، لافتا الى أن صحافة مصر القومية أحد أهم القوى الناعمة، فهى الأداة الرئيسية للتنوير والتثقيف، هدفنا الحفاظ على صحافتنا القومية واستمرار دورها الوطنى.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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