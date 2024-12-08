شكرا لقرائتكم خبر عن الحرية المصرى محذرا: الشائعات والفوضى تعرضا الدول لخطر الانهيار الكامل والان مع تفاصيل الخبر

أدان حزب الحرية المصري، تطورات الأوضاع للأسوأ فى سوريا، مؤكدا على أن سيناريوهات الفوضي تعرض سوريا وشعبها للخطر في المقام الأول ومن حولها في المقام الثاني، خاصة في هذا التوقيت بالمنطقة بأكملها، موجها نداءً للشعب السوري للحفاظ على وطنه، قائلا: "ألم نتعلم من دروس الماضي، وما حدث بدول الجوار من انشقاقات وحروب داخلية".

وقال النائب أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام وعضو مجلس النواب، إن هناك من يسعى إلى هدم الدول بمخططات مبسطة من أجل خلق حرب بين أبناء شعبها والقضاء على نفسهم بنفسهم، مشيرا إلى أن الشائعات والفوضي والتحريض يؤدون إلى انهيار دول بشكل كامل كما هو فى سوريا، وهذا ما حذرت منه الدولة المصرية مرارا وتكرارا، مؤكدة على أهمية وحدة الشعوب واستقرارها وتماسك أبناءها فهذا هو ما يحقق الاستقرار والأمن الحقيقيين، مؤكدا أن هذا المخطط الذي يسعى المغرضين وأصحاب المنافع الخاصة في استخدامه بين أبناء الشعب المصري وقيادته السياسية.

وتابع عضو مجلس النواب، أن الفوضي لن تؤدي إلى استقرار مطلقا كما هو متخيل البعض في سوريا، مؤكدا أن ما تشهده سوريا حاليا من تداعيات هو عودة للخلف، محذرا من استغلال الصفحات الإخوانية من بث الشائعات وتحول كثير من صفحات السوشيال ميديا وصفحات كوميكس وروابط تشجيع إنديه لإثارة الفتن باستغلال ما يحدث فى سوريا، مطالبا بضرورة التنويه لما يقومون به وما يحدث من محاولات لاثارة الفتن داخل الدولة المصرية.

وأكد مهنى، أن المنطقة تمر بوقت عصيب لن نراه منذ احتلال جميع الدول العربية، ولكن مع الأسف عدد كبير من الدول دمرت نفسها بنفسها من خلال بث الشائعات واستغلال الاختلاف بين الفئات لخلق حرب داخلية تدمر كل ما هو قائم بذاته في الدولة وتسير عليها الجماعات الإرهابية والمليشيات المسلحة، داعيا بدوام الأمن والاستقرار في مصرنا الحبيبة والبعد عن الشائعات وبث الفتن بشعبها الواعي الذي يدعم قياداته السياسية وقراراتها بكل حب وثقة.