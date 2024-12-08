مصدر في الكرملين: بشار الأسد وعائلته وصلوا موسكو

الخارجية: السعودية تؤكد وقوفها إلى جانب الشعب السوري وخياراته تابعت المملكة العربية السعودية التطورات المتسارعة في سوريا الشقيقة، وتعرب المملكة عن ارتياحها للخطوات الإيجابية التي تم اتخاذها... الرياض : الرياض : دوت الخليج 07 جمادى الآخرة 1446 هـ 07 جمادى الآخرة 1446 هـ ائتلاف المعارضة السورية يعمل على تشكيل هيئة حكم انتقالية قال ائتلاف المعارضة السورية إنه يعمل على تشكيل هيئة حكم انتقالية تتمتع بسلطات تنفيذية كاملة وذلك بعد سقوط حكم الأسد، فيما أكدت... دمشق: الوكالات دمشق: الوكالات 07 جمادى الآخرة 1446 هـ 07 جمادى الآخرة 1446 هـ البنتاجون يؤكد استمرار تواجد القوات الأمريكية شرق سوريا قال نائب مساعد وزير الدفاع الأميركي لشؤون الشرق الأوسط دانييل شابيرو، في مؤتمر حوار المنامة الأمني ​​بالعاصمة البحرينية، اليوم،... الدوحة: الوكالات الدوحة: الوكالات 07 جمادى الآخرة 1446 هـ 07 جمادى الآخرة 1446 هـ سوريا على مفترق طرق.. من يحكم البلاد بعد سقوط الأسد؟ مع تعدد الجماعات المسلحة التي سيطرت على الحكم في سوريا وتباين أجنداتها الإيديولوجية وارتهان بعضها لقوى إقليمية ودولية، يبقى... أبها :دوت الخليج أبها :دوت الخليج 07 جمادى الآخرة 1446 هـ 07 جمادى الآخرة 1446 هـ مسؤول سعودي لرويترز: المملكة تأمل في استمرار المؤشرات الإيجابية بسوريا قال مسؤول سعودي، الأحد، إن المملكة العربية السعودية تتواصل مع جميع الأطراف الإقليمية بشأن سوريا، وهي عازمة على بذل كل ما يمكن لتجنب... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 07 جمادى الآخرة 1446 هـ 07 جمادى الآخرة 1446 هـ المملكة وفرنسا تؤكدان أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري أشادت السعودية وفرنسا بمتانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، ومستوى التجارة بينهما. وأكدا أهمية تعزيز... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 07 جمادى الآخرة 1446 هـ 07 جمادى الآخرة 1446 هـ فرار بشار الأسد من دمشق وانهيار النظام السوري أمام قوات المعارضة بعد 13 عاما من حرب دموية قادها بشار الأسد أدت إلى دمار واسع في سوريا وتشريد الملايين، أعلنت فصائل المعارضة المسلحة فرار الأسد من دمشق... دمشق: الوكالات دمشق: الوكالات 07 جمادى الآخرة 1446 هـ 07 جمادى الآخرة 1446 هـ

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