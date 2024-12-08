تركيا: نريد المساهمة في "ضمان سلامة" سوريا

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الأحد، أنّ بلاده تريد المساهمة في "ضمان" وحدة سوريا وسلامتها بعد الأحداث الجارية هناك.

وقال فيدان، في منشور على منصة "إكس"، إن "تركيا مستعدة لتحمّل مسؤولية كل ما هو ضروري لتضميد جراح سوريا وضمان وحدتها وسلامة أراضيها وأمنها".

وأضاف "سنكثف عملنا في هذا المجال مع دول المنطقة واللاعبين الدوليين في الأيام المقبلة".

وأوضح فيدان أن تركيا عملت مع السوريين والأطراف الإقليمية والدولية "لطمأنة دول الإقليم" بأن ما حدث في سوريا "لن يشكل تهديدا لجيرانها".