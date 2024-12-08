شكرا لقرائتكم خبر عن الصحف الأمريكية والبريطانية تبرز انهيار حكم الأسد والان نبدء بالتفاصيل

نيويورك تايمز: نصر مذهل

واشنطن بوست: فصل مظلم في سوريا انتهى

وول ستريت جورنال: الخوف من فراغ السلطة

فاينانشال تايمز: الأسد ترك بلد محطمة

الجارديان: احتفالات في دمشق وحلب وحمص

التليجراف: سقط الطاغية والقادم أسوأ

الإندبندنت: نهاية مذهلة لحكم عائلة الأسد

التايمز: مخاوف أمريكية من نشاط داعش

الدمام - شريف احمد - أبرزت الصحف الأمريكية والبريطانية، انهيار نظام الرئيس السوري بشار الأسد، بعد سيطرة فصائل المعارضة المسلحة بقيادة "هيئة تحرير الشام" على العاصمة دمشق، صباح الأحد.ورصدت الصحف احتفالات السوريين بزوال عائلة الأسد من السلطة بعد 50 عاما، تاركة بلد حطمته وقسمته حرب أهلية دامت 13 عاما.ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إنه بعد بضعة أيام فقط من التقدم السريع، اقتحم مقاتلون من فصائل المعارضة المسلحة العاصمة السورية، اليوم الأحد، مما جعلهم على وشك تحقيق نصر مذهل في الوقت الذي تزايدت فيه الأدلة على فرار القوات السورية وزعيمها الرئيس بشار الأسد.وقالت الصحيفة، في غضون أسبوعين فقط، تم كسر الجمود المرير الذي استمر لسنوات في سوريا، إذ تمكن تحالف من فصائل المعارضة المسلحة التي كانت محاصرة في زاوية صغيرة من شمال غرب البلاد من السيطرة على المدن الكبرى.وأضافت الصحيفة، إن احتفالات العديد من السوريين بتقدم مقاتلي فصائل المعارضة المسلحة إلى دمشق صباح الأحد، امتزجت بتذكر كل ما فقدوه خلال 13 عاما من الحرب الأهلية، أحباؤهم الذين قتلوا أو عُذِّبوا أو اختفوا في سجون النظام السوري المتشعبة، والمنازل التي فقدوها بسبب الغارات الجوية والقصف، والحياة التي اضطروا إلى التخلي عنها.وذكرت صحيفة" واشنطن بوست" أن نظام الرئيس السوري بشار الأسد انهار، صباح الأحد، بعد أن دخلت جماعة "هيئة تحرير الشام" المسلحة إلى العاصمة دمشق.وقالت الصحيفة إن بعض سكان دمشق هتفوا ورفعوا قبضاتهم في الهواء ولوحوا بالسلاح في احتفال واضح بإعلان هيئة تحرير الشام أن قواتها دخلت العاصمة.ونقلت الصحيفة عن زعيم الهيئة أبو محمد الجولاني على هيئة الإذاعة العامة السورية، إن الناس "سئموا من حكم الأسد لمدة 50 عاما"، وحذر المقاتلين من مهاجمة مرافق الدولة، التي قال إنها ستظل تحت إشراف رئيس الوزراء "حتى يتم تسليمها رسميا".كما نقلت الصحيفة عن جير بيدرسن، المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، إن "فصلا مظلما" في سوريا انتهى مع تقدم مقاتلي فصائل المعارضة المسلحة إلى دمشق وسقوط نظام بشار الأسد.وقال بيدرسن في بيان: "يمثل اليوم لحظة فاصلة في تاريخ سوريا - وهي دولة تحملت ما يقرب من 14 عامًا من المعاناة المستمرة والخسارة التي لا توصف".وقالت صحيفة " وول ستريت جورنال" إن مقاتلي فصائل المعارضة المسلحة سيطروا على العاصمة دمشق بعد أسبوع من التقدم العسكري المذهل ضد قوات نظام الرئيس بشار الأسد، الذي فر في الساعات الأولى من صباح الأحد إلى وجهة غير معروفة.وأثارت الصحيفة المخاوف من فراغ السلطة في سوريا، قائلة إن "دكتاتورية" عائلة الأسد التي حكمت سوريا لأكثر من 50 عامًا، انهارت يوم الأحد، حيث أعلنت مقاتلي فصائل المعارضة المسلحة السيطرة على دمشق، لكن التخوف مما هو قادم وهو الصراع على السلطة في سوريا.ذكرت صحيفة" فاينانشال تايمز" البريطانية، إن مقاتلي فصائل المعارضة المسلحة استولوا على دمشق، يوم الأحد، مع انهيار نظام الرئيس بشار الأسد في مواجهة الهجوم الذي شنته الفصائل في جميع أنحاء البلاد.ونقلت الصحفة عن الفصائل في بيان: "إن مدينة دمشق أصبحت خالية من الطاغية بشار الأسد"، وإن "الأسد فر" بعد أن حاصرت فصائل مختلفة العاصمة من الشمال والجنوب.ونشرت الصحيفة فيديو أرسله لها أحد سكان دمشق يظهر أشخاصا داخل القصر الرئاسي يتجولون في الغرف ويحطمون صور عائلة الأسد.ولفتت الصحيفة إلى رجل يرتدي ملابس مدنية ظهر على التلفزيون السوري الرسمي صباح الأحد ليعلن أن المتمردين "حرروا" دمشق وأطلقوا سراح المعتقلين من "سجون النظام"، ودعا المقاتلين إلى "حماية ممتلكات الدولة السورية الحرة".ونقلت الصحيفة عن سكان في دمشق إن إطلاق نار احتفالي حدث في الهواء، فيما غطت سحب الدخان سماء العاصمة.وقالت "فاينانشال تايمز" إنه في حين أثار سقوط نظام الأسد احتفالات في مختلف أنحاء سوريا، فإنه سيبشر أيضا بفترة من عدم اليقين الهائل بالنسبة لأمة محطمة ومقسمة بعد 13 عاما من الحرب الأهلية، وبالنسبة للمنطقة على نطاق أوسع، مشيرة إلى أن سوريا تشترك في الحدود مع تركيا وإسرائيل والأردن والعراق ولبنان، وقد اشتبكت الفصائل المسلحة مع بعضها البعض في الماضي.رصدت صحيفة" الجارديان" البريطانية، احتفالات سوريين في الميدان الأموي بدمشق وفي حلب وحمص، بدخول مقاتلي فصائل المعارضة المسلحة العاصمة السورية دمشق، وانهيار نظام الرئيس بشار الأسد بعد حكم دام 25 عاما.ونشرت الصحيفة صور لمقاتلين من فصائل المعارضة المسلحة يعرضون عناصر من قوات الحكومة السورية المعتقلين في حمص.وذكرت صحيفة" التليجراف" البريطانية، في تقرير عنونته بـ" الأسد الطاغية سقط – والبعض يخشى أن يكون القادم أسوأ" إن الثورة التي استمرت 13 عاما ضد نظام بشار الأسد، قد تكون انتهت بانهياره، لكن الحرب الأهلية في سوريا ربما لا تنتهي.وأشارت إلى أن فصائل المعارضة المسلحة التي شاركت في إسقاط نظام الأسد للأبد، ستسعى إلى تأمين مكان لها في سوريا الجديدة، وأن أسلحتها لا تزال موجودة إذا لم تحصل على ما تريد.وقالت صحيفة " الإندبندنت" البريطانية، إن حكومة بشار الأسد في سوريا انهارت، مما أدى إلى نهاية مذهلة لحكم عائلته الذي استمر لمدة 50 عامًا في أعقاب هجوم خاطف شنته فصائل المعارضة المسلحة.وأضافت إن طائرة تقل الأسد غادرت دمشق صباح الأحد مع دخول مقاتلي المعارضة العاصمة، وقال مسؤولان لرويترز إنه فر من البلاد.ونقلت الصحيفة ما قاله رئيس الوزراء السوري محمد غازي جلالي، إنه سيلتقي مع المتمردين، مضيفا أن الحكومة مستعدة "لمد يدها" للمعارضة وتسليم مهامها لحكومة انتقالية.ولفتت إلى احتفالات واسعة شهدتها العاصمة دمشق، حيث تجمع الآلاف سيراً على الأقدام في الساحة الرئيسية للعاصمة وهتفوا "الحرية".نقلت صحيفة" التايمز" البريطانية عن نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط دانييل شابيرو، إن السقوط الواضح لنظام الأسد قد يعطي تنظيم داعش الإرهابي "مساحة لإيجاد القدرة على النشاط".وقال شابيرو في مؤتمر حوار المنامة الأمني في البحرين: "نحن ندرك أن الظروف الفوضوية والديناميكية على الأرض في سوريا يمكن أن تمنح داعش مساحة لإيجاد القدرة على النشاط والتخطيط لعمليات خارجية".وواصل الدبلوماسي شرحه كيف أن الوجود الأمريكي المستمر في البلاد كان "فقط لضمان الهزيمة الدائمة لداعش وليس له علاقة بجوانب أخرى من هذا الصراع".كما لفتت الصحيفة إلى أن قوات الأسد احتفظت بمخزونات محدودة من الأسلحة الكيميائية، بما في ذلك غاز السارين، وأن الولايات المتحدة تراقب عن كثب مواقع تخزين الأسلحة الكيميائية بحثا عن أي محاولات من جانب الموالين للأسد لاستخدامها ضد فصائل المعارضة المسلحة.وبحسب تقرير لصحيفة نيويورك تايمز، توقع المسؤولون الأمريكيون أن يحاول النظام استخدام المخزونات المتبقية في محاولة أخيرة للحفاظ على قبضته على السلطة.