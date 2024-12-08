أعلن المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي، أن عددا من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي يتداولون أخبارا وبيانات كاذبة باسم وزارة التربية، لذلك يلفت المكتب الإعلامي المواطنين إلى أنه لم يصدر عن وزارة التربية أي بيان اليوم، وفي حال قررت الوزارة نشر أي بيان، فإنها ستوزعه رسميا بواسطة وسائل الإعلام الموثوق بها على تنوعها.

كانت هذه تفاصيل خبر المكتب الإعلامي لوزارة التربية: لم يصدر عن الوزارة أي بيان اليوم وفي حال قررنا نشر أي بيان سنوزعه رسميا بواسطة وسائل الإعلام الموثوق بها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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