اشار رئيس الأركان الجيش الاسرائيلي هرتسي هاليفي مخاطبًا المجندين الجدد لصفوف لواء غولاني، الى انه اعتبارًا من ليلة أمس، نحن نقاتل في أربع ساحات. حيث تخوض القوات البرية القتال في أربع ساحات، في الضفة الغربية، وفي غزة، وفي لبنان، والليلة الماضية أدخلنا القوات إلى الأراضي السورية أيضًا.

كانت هذه تفاصيل خبر هاليفي: الجيش الاسرائيلي يقاتل على ٤ جبهات بغزة والضفة ولبنان وبدءا من الليلة في سوريا أيضا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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