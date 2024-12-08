افاد مراسل "النشرة" في البقاع، بانه اقدم شبان مجهولين باطلاق النار داخل مدينة بعلبك على فان للركاب يحمل لوحة سورية يستقله عدد من النازحين السوريين الذين فرّوا من ريف حمص باتجاه مدينة بعلبك، وفر مطلقو النار الى جهة مجهولة.

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: اطلاق نار على فان للركاب يحمل لوحة سورية يستقله عدد من النازحين السوريين الذين فرّوا من ريف حمص في بعلبك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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