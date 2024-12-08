البستاني: الآمال كبيرة بأن يكون المستقبل مشرقاً وان يعيش الشعب السوري بكرامة وأمان في أرضه

أشار النائب فريد البستاني، الى اننا "نتمنى ان تكون التطورات والمتغيرات في سوريا لمصلحة الشعب السوري الشقيق"، لافتا الى ان "الآمال كبيرة بأن يكون المستقبل مشرقاً وان يعيش الشعب السوري بكرامة وأمان في أرضه، ويتمكن النازحون الى لبنان من العودة الى بلادهم واهلهم وان نبني علاقات اخوية مع سوريا الجديدة مبنية على الندية واحترام سيادة كل دولة".

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