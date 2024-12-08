افاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، بان الطيران الحربي الاسرائيلي يواصل تحليقه فوق منطقة حاصبيا ومزارع شبعا المحتلة وصولا حتى مرتفعات جبل الشيخ وتحديدا المنطقة المعروفة بقصصر شبيب المطلة على الاراضي السورية في الجهة المقابلة وتشغله حاليا فرقة من المراقبين الدوليين.

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