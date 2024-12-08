سقوط الأسد: الخاسرون.. إيران وحزب الله وروسيا والأكراد والعلويين

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: كيف هي حسابات الربح والخسارة بعد سقوط الأسد؟ وماذا عن الداخل السوري والأكراد والطائفة العلوية، وكذلك دول الجوار والكيانات صاحبة النفوذ في سوريا؟ التقييم الشامل، وحسابات المرحلة في مختلف أنحاء المنطقة يقوم موقع "بوليتيكو" بتقييمها، بعد الإطاحة بالديكتاتور السوري بشار الأسد.

بعد التقدم السريع الذي حققه المتمردون في سوريا واجتياح دمشق وإجبار الرئيس السوري بشار الأسد على الفرار، يحاول العالم أن يفهم تفاصيل الانقسامات الدرامية في الشرق الأوسط وعواقبها.

وفيما يلي قائمة بالرابحين والخاسرين المحتملين من سقوط الأسد:

الفائزون (سوريا - تركيا - إسرائيل)



(1)- سوريا

ربما يكون الشعب السوري هو الذي عانى من حرب أهلية استمرت 13 عامًا، وحكم وحشي دام قرابة نصف قرن من قبل عائلة الأسد، التي استخدمت الرقابة والإرهاب الحكومي والترحيل الجماعي والحرب الكيميائية والمذابح للحفاظ على السلطة.

لقد أودت الحرب بحياة ما بين 470 ألفًا و600 ألف شخص، مما يجعلها ثاني أكثر الصراعات دموية في القرن الحادي والعشرين بعد حرب الكونغو الثانية.

لقد أجبر الصراع أكثر من 13 مليون سوري على النزوح قسراً ــ 6.2 مليون منهم فروا إلى الخارج. وقد شكلت الحرب الظروف التي أدت إلى صعود جماعة الدولة الإسلامية الجهادية بشكل خاص.

إن فوز الشعب السوري (السوريون بشكل عام) يتوقف على ما سيحدث في سوريا في المستقبل وما إذا كانت البلاد ستبتعد عن المزيد من العنف وتتطور على أسس سلمية. ويخشى البعض أن يحدث فراغ في السلطة وأن تندلع صراعات بين الفصائل السياسية والجماعات الدينية المختلفة في البلاد.

هناك بعض الأسباب التي تدعو للقلق. فهيئة تحرير الشام، الفصيل المتمرد الرئيسي، مصنفة كجماعة إرهابية من قبل الولايات المتحدة. وزعيمها أبو محمد الجولاني له تاريخ طويل من التشدد الجهادي وكان حليفًا سابقًا لأبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، لكن الرجلين اختلفا بشأن التكتيكات وأصبحا خصمين وأعداء لدودين.

إن هيئة تحرير الشام هي جماعة منشقة عن تنظيم القاعدة، لكن الجولاني بذل الكثير من الجهود لإعادة تسمية جماعته، التي يقدر عدد مقاتليها بنحو 30 ألف مقاتل، كقوة قومية، وتبنى نبرة تصالحية تجاه الأقليات الدينية في سوريا.

وفي جيب إدلب الذي تديره هيئة تحرير الشام منذ عام 2016، خففت الجماعة من مواقفها تجاه الأقليات المسيحية والدرزية. وعند الاستيلاء على حلب، وعد الجولاني المسيحيين بأنهم سيكونون آمنين، وتمكنت كنائس المدينة من العمل دون مضايقات.

لكن هل ترك الجولاني وهيئة تحرير الشام خلفهما جذورهما المتطرفة؟ قال الجولاني يوم الجمعة إن الجماعة تطورت وأن إعادة بناء سوريا أصبحت الآن أولوية. وقال لشبكة سي إن إن CNN: "هيئة تحرير الشام ليست سوى جزء من هذا الحوار، وقد تنحل في أي وقت. إنها ليست غاية في حد ذاتها بل وسيلة لأداء مهمة: مواجهة هذا النظام " .

والأمل هو أن تكون هيئة تحرير الشام قد اعتدلت بالفعل، ولكن الدبلوماسي الأميركي السابق ألبرتو فرنانديز حذر من أن "الثقة في الجولاني وهيئة تحرير الشام تشبه إلى حد كبير النكتة الشهيرة لأوسكار وايلد حول الزواج الثاني، "انتصار الأمل على الخبرة".

(2)- تركيا

كان رجب طيب أردوغان وبشار الأسد صديقين في وقت ما، لكن الزعيم التركي دعم التمرد عندما اندلع قبل ما يقرب من 14 عامًا - وذلك بشكل رئيسي لأن إيران، المنافس الجيوسياسي لتركيا، دعمت النظام السوري.

كانت تركيا الراعي الرئيسي للجماعات المعارضة الإسلامية المسلحة. ومع تطور الحرب وسقوط الفصائل المتمردة المعتدلة والعلمانية المؤيدة للديمقراطية على جانب الطريق أو تفوق منافسيها الإسلاميين الأكثر صرامة وانضباطا، أصبحت يد أنقرة أقوى.

ومن المرجح أن يساعد سقوط الأسد أردوغان في تعزيز أجندته الجيوسياسية، مما يمنحه الفرصة لتحقيق العديد من الأهداف الاستراتيجية، بما في ذلك كبح جماح الانفصاليين الأكراد في شمال شرق سوريا الذين تربطهم علاقات وثيقة بالانفصاليين الأكراد في تركيا. ولا شك أن إعادة الإعمار التي ستكون ضرورية ستثبت أنها بمثابة كنز للشركات التركية.

وقال تيموثي آش، الخبير الاقتصادي، عبر موقع X: "فوز كبير لتركيا - خطوة عبقرية من أردوغان".

(3)- إسرائيل

سارعت إيران إلى اتهام إسرائيل بالتخطيط للإطاحة بالأسد، وعندما سقطت حلب في أيدي المتمردين، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن كل ذلك كان "مؤامرة من قبل النظام الإسرائيلي لزعزعة استقرار المنطقة".

وفي حين أنه من المناسب لطهران إلقاء اللوم على الصهاينة، ومن المؤكد أن إذلال إسرائيل العسكري لحزب الله ساعد المتمردين في سوريا، فلا يوجد دليل على المساعدة العسكرية الإسرائيلية المباشرة - ولم تكن ضرورية بسبب رعاية تركيا للمتمردين.

ومع ذلك، انحنى رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتانياهو احتراما لسقوط الأسد، قائلا إن سقوط الأسد "هو النتيجة المباشرة لعملنا القوي ضد حزب الله وإيران، الداعمين الرئيسيين للأسد.

لقد أشعل ذلك سلسلة من ردود الفعل لكل أولئك الذين يريدون تحرير أنفسهم من هذا الطغيان وقمعه". لكنه أكد أنه على الرغم من أن "اليوم التاريخي" يقدم فرصة عظيمة، إلا أنه "محفوف أيضًا بمخاطر كبيرة".

وأمر القوات الإسرائيلية بالاستيلاء على مواقع الجيش السوري بعد التخلي عنها في المنطقة العازلة بين إسرائيل وسوريا في مرتفعات الجولان "لضمان عدم ترسيخ أي قوة معادية بجوار حدود إسرائيل" والاستعداد لأي فوضى قد تندلع في سوريا.

من الواضح أن الإطاحة بالأسد تعود بفائدة كبيرة على إسرائيل. فهي تمثل إضعافاً إضافياً للقوة الإقليمية الإيرانية وتكسر عضواً مهماً في محور المقاومة المزعوم الذي تتبناه طهران.

وبدون الأسد ونظام صديق في سوريا، لن يكون لدى إيران طرق برية لإعادة إمداد شريكها حزب الله للمساعدة في حرب المجموعة مع إسرائيل، الأمر الذي يجعل الحركة الشيعية اللبنانية المسلحة خاسراً واضحاً آخر من الإطاحة بالأسد. وهذا من شأنه أيضاً أن يجعل لبنان فائزاً، إذا تمكنت البلاد من الإفلات من النفوذ التقييدي لحزب الله لتصبح دولة أكثر طبيعية.

الخاسرون (أكراد سوريا - العلويون - روسيا - إيران - حزب الله)



(1)- أكراد سوريا

ترك بشار الأسد الأكراد السوريين إلى حد كبير ليتصرفوا على هواهم في شمال شرق سوريا، وتمتعوا بحكم شبه ذاتي. ومن المشكوك فيه ما إذا كان النظام الجديد في دمشق، إذا كان يهيمن عليه الإسلاميون، سيمنح الأكراد نفس الحرية - خاصة أنه مدين لأردوغان - ولا يزال موضع شك.

وهذا يعتمد إلى حد كبير، بطبيعة الحال، على كيفية تطور سوريا سياسيا. لكن هجوم المتمردين السوريين شهد أيضًا مكاسب إقليمية من قبل الإسلاميين المدعومين من تركيا ضد الجماعة المسلحة الكردية المدعومة من الولايات المتحدة، وحدات حماية الشعب، والتي فقدت السيطرة على بعض البلدات والقرى في ريف حلب الشرقي.

لن يطمئن أكراد سوريا بمنشور لدونالد ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأحد حول مدى الفوضى في سوريا. وجاء في المنشور: "لا ينبغي للولايات المتحدة أن يكون لها أي علاقة بالأمر. هذه ليست معركتنا. دعها تستمر. لا تتدخل!".

خلال فترة ولايته الأولى كرئيس للولايات المتحدة، أراد ترامب سحب جميع قوات القوات الخاصة الأمريكية في شمال شرق سوريا، حيث كانوا يقاتلون جهاديي تنظيم الدولة الإسلامية إلى جانب الأكراد. أقنعه البنتاغون بإبقاء بعض القوات منتشرة في المنطقة، ويقدر أن هناك ما يقرب من 900 جندي لا يزالون في البلاد.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، كشف حليف ترامب والمرشح لمنصب وزير الخارجية روبرت كينيدي جونيور أن ترامب يريد إخراج جميع الجنود الأميركيين بسبب مخاوف من أنهم قد يصبحون "وقود مدافع" في أي اشتباكات بين تركيا والمقاتلين الأكراد.

(2)- العلويون في سوريا

يشكل العلويون نحو 12% من سكان سوريا، ولطالما خشوا أن يعانوا إذا أطيح ببشار الأسد، ابن الطائفة، من عواقب ذلك. وكان العلويون، الذين ينتمون إلى فرع من الإسلام الشيعي، العمود الفقري للنظام، واحتلوا مناصب عليا في الحكومة والجيش وأجهزة الاستخبارات.

وخلال السنوات الأولى من التمرد شكلوا الشبيحة، وهي ميليشيات موالية للأسد غير منظمة بشكل جيد، وكانت مسؤولة عن المجازر والاغتصاب المنهجي، وحتى إذا حاولت هيئة تحرير الشام تجنب استهدافهم، فسوف يكون هناك تعطش للانتقام.

(3)- روسيا وإيران وحزب الله

لقد أدى سقوط بشار الأسد إلى إضعاف موقف روسيا وإيران بشكل كبير في الشرق الأوسط. وأنقذت موسكو وطهران معًا النظام السوري من الانهيار في عام 2015 عندما بدا أن الأسد سيُطاح به. ساعدت الميليشيات الشيعية التي تقودها إيران - بمساعدة حملة قصف الأرض المحروقة التي شنتها روسيا - الرئيس السوري في استعادة حلب من المتمردين الذين سيطروا على حوالي نصف المدينة لمدة أربع سنوات.

كانت موسكو تدفع الأسد إلى المصالحة مع أردوغان في تركيا واستكشاف حلول سياسية لإنهاء الحرب الأهلية، وهو ما كان ليفتح بلا شك سوريا للتجارة المربحة للشركات الروسية، ويضمن على الأرجح عدم وجود مخاطر على قواعدها الجوية والبحرية الاستراتيجية في سوريا.

وعلى مدار الصيف، سعى الكرملين مرارًا وتكرارًا إلى ترتيب اجتماعات وجهاً لوجه بين الرئيسين السوري والتركي دون جدوى.

في مؤتمر دولي عقد في الدوحة خلال عطلة نهاية الأسبوع، أبدى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف غضبه قائلاً: "من غير المقبول السماح للجماعة الإرهابية بالسيطرة على سوريا".

ومع ذلك، لم تفعل موسكو الكثير لمنع انهيار الأسد، وبدا أنها تغسل يديها من النظام. كانت الضربات الجوية الروسية لدعم الأسد منذ بدء الهجوم الذي شنه المتمردون في 27 تشرين الثاني (نوفمبر) ضئيلة، ولا شك أن السبب في ذلك يرجع إلى حد كبير إلى اضطرار فلاديمير بوتن إلى التركيز على أوكرانيا.

"لقد هُزم حزب الله بسبب الحرب مع إسرائيل، وأصبحت إيران أضعف بكثير نتيجة لذلك، في حين نقلت روسيا العديد من قواتها إلى أوكرانيا. ولم يتمكن أي من الحليفين من إرسال أي مستوى قريب من الدعم الذي تلقاه الأسد في الماضي، مما أدى إلى إضعاف قواته"، كما يقول كريستوفر فيليبس من تشاتام هاوس في بريطانيا.

كما سلط ترامب الضوء على ضعف روسيا. وكتب على موقعه الإلكتروني Truth Social: "تبدو روسيا، بسبب انشغالها الشديد بأوكرانيا، ومع خسارتها لأكثر من 600 ألف جندي هناك، عاجزة عن وقف ما يحدث في سوريا، البلد الذي حمته لسنوات".