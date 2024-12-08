شكرا لقرائتكم خبر عن الشعب الجمهورى: لا بد من الوقوف بجانب الشعب والدولة السورية حفاظا على سيادتها ووحدة أراضيها والان مع تفاصيل الخبر

أكد حزب الشعب الجمهوري على الوقوف بجانب الشعب السوري والدعم للدولة السورية حفاظاً على سيادتها ووحدة وتكامل أراضيها.

ودعا حزب الشعب الجمهورى كافة الأطراف السورية إلى الحفاظ على مقدرات الدولة ومؤسساتها، والارتقاء فوق المصالح الطائفية والفردية وتغليب مصلحة البلاد في إطار رؤية واضحة وأهداف محددة، لبدء مسار سياسي يتسم بالتكامل والشمول مما يؤسس لمرحلة جديدة من السلام الداخلي والتوافق الوطني والتماسك المجتمعي، بما يمكن الدولة السورية من استعادة مكانتها الإقليمية والدولية ويحقق السلم والأمن والرخاء للشعب السوري.

ودعم الحزب الخطاب الرسمي لوزارة الخارجية المصرية الذي جاء معبراً عن الدور التاريخي والمبدئي للدولة المصرية، والالتزام - بالتعاون مع الشركاء الدوليين والإقليميين - بمد يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري، وإعادة الإعمار، ودعم العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم والوصول إلى الاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري الشقيق.