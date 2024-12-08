"المصريين الأحرار" يدعو جميع الأطراف الحفاظ على وحدة سوريا واستقرارها

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تابع حزب المصريين الأحرار، برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، ببالغ الترقب والقلق التطورات الأخيرة على الأراضي السورية بين أبناء الشعب السوري الشقيق.

وأكد الحزب أن الوضع في سوريا هو شأن داخلي خاص بالشعب السوري، وهو صاحب الحق الأوحد في تقرير مصيره.

وقال الحزب:"من منطلق الأخوة والتضامن.. يدعو حزب المصريين الأحرار جميع الأطراف إلى العمل على الحفاظ على وحدة سوريا واستقرارها، باعتبار المصلحة العليا للبلاد وارساء دعائم السلام واستعادة دورها دوليا واقليميا".

وأشار الحزب إلى أن التاريخ يسرد بوضوح أن وحدة الشعوب، وإعلاء مصلحة الوطن فوق أي اعتبارات أخرى، هو الضمان الحقيقي لحماية البلدان من خطر التشتت والتقسيم.

وفي ذات السياق، أعلن حزب المصريين الأحرار، قيادة وأعضاءً، عن تأييده الكامل للقيادة السياسية المصرية، وللقوات المسلحة ومؤسسات الدولة المصرية، في مساعيهم المستمرة للحفاظ على أمن وسلامة البلاد، وامتدادها الأمني في المنطقة.

وأكد حزب المصريين الأحرار أن الاصطفاف الشعبي مع القيادة السياسية والمؤسسات الوطنية هو الضمان الحقيقي لحماية الأوطان من أي تهديدات.