وزارات في سوريا تؤكد مواصلة تقديم خدماتها للجمهور

ابوظبي - سيف اليزيد - دعت وزارات ومؤسسات في سوريا، بينها وزارة الشؤون الاجتماعية والصناعة، موظفيها للالتحاق بعملهم، مؤكدة مواصلة تقديم الخدمات للجمهور في ظل الأحداث الجارية في سوريا.

وطالبت وزارة الصناعة العاملين في القطاع الصناعي العام والخاص، بالعودة إلى مواقع العمل في المعامل والشركات والمراكز الإنتاجية.

كما دعت وزارة الشؤون الاجتماعية العاملين لديها، للالتحاق بعملهم كل في مكانه لمتابعة العمل.

في سياق متصل، طالبت وزارة النفط جميع العاملين في مواقع العمل والإنتاج بالتوجه إلى مواقع عملهم في الحقول ومعامل الغاز ومصافي التكرير وكل المواقع الإنتاجية لتلبية احتياجات المواطنين من الغاز والمشتقات النفطية وتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية، والمشافي، ووسائل النقل، والأفران، ومضخات مياه الشرب.

كما طالبت مؤسسة مياه الشرب بدمشق جميع العاملين في المراكز والمنشآت التابعة لها بالاستمرار في عملهم لتوفير مياه الشرب للمواطنين.

من جانبها، أكدت مديرية الصحة بريف دمشق أنها دعت جميع الكوادر الطبية بريف دمشق إلى الالتحاق بالمشافي العامة والمشاركة في تقديم الرعاية الطبية لا سيما في أقسام الإسعاف والجراحة.

وقالت المعارضة السورية، اليوم الأحد، إن المؤسسات العامة ستظل تحت إشراف رئيس الوزراء السابق محمد الجلالي حتى يتم تسليمها، بما يعكس بذل جهود تهدف إلى ضمان انتقال منظم للسلطة.