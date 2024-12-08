وزير الداخلية في كوريا الجنوبية يستقيل من منصبه

ابوظبي - سيف اليزيد - استقال وزير الداخلية الكوري الجنوبي لي سانغ مين من منصبه بعد فشل فرض الأحكام العرفية التي أعلنها الرئيس يون سوك يول في وقت سابق من هذا الأسبوع، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية عدة الأحد.