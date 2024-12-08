تشييع شهداء الدفاع المدني في مركز صور الإقليمي

شيّعت المديرية العامة للدفاع المدني، في مركز صور الإقليمي، رئيس مركز صور الإقليمي الشهيد عبدالله الموسوي والموظفين العملانيين (من عديد مركز دردغيا العضوي – صور الإقليمي) الشهداء بسام الموسوي، حسن عيسى، علي نجدي وجوزيف البدوي الذين استشهدوا على أثر غارة إسرائيلية استهدفت مركز الدفاع المدني في بلدة دردغيا، يوم الأربعاء بتاريخ ٠٩-١٠-٢٠٢٤، حيث كانوا على أهبة الاستعداد لتلبية نداءات الإغاثة تأدية لواجبهم الوطني والانساني، بعد أن كانوا قد وضعوا كوديعة.

وقد تم التشييع في مأتم رسمي وشعبي حضره المدير العام للدفاع المدني بالتكليف العميد نبيل فرح على رأس وفد من الموظفين في المديرية العامة للدفاع المدني، ، النائب علي خريس، النائب الدكتورة عناية عز الدين، محافظ النبطية الدكتورة هويدا الترك ، مسؤول الشؤون البلدية والاختيارية في حركة أمل السيد بسَّام طليس، ممثلون عن جمعية كشافة الرسالة الإسلامية، ممثلون عن الطوائف، وعدد من رؤساء البلديات والمخاتير، وممثلي الأجهزة الأمنية، وعائلات الشهداء، .

وقد واكب وصول الجثامين موكب من سيارات الإسعاف التابعة للدفاع المدني ، وقد حملت النعوش على أكف الرفاق من بين عناصر الدفاع المدني وتقدم الموكب حملة الأكاليل والأعلام والرايات الذين أدوا لهم التحية.

واستهلت المراسم بالنشيد الوطني اللبناني عزفته فرقة موسيقى الدفاع المدني.

وقد القى النائب خريس كلمة عدد من خلالها مزايا كل شهيد على حدى، والتضحيات التي بذلها في خدمة الرسالة الوطنية والإنسانية الموكلة إلى كل منهم.

ومن ثم سلم العميد فرح دروعاً تذكارية لكل من ابن الشهيد عبدالله الموسوي وائل الموسوي وابنة الشهيد بسام الموسوي رهف الموسوي وابن الشهيد حسن عيسى علي عيسى ووالد الشهيد علي نجدي سمير نجدي وشقيق الشهيد جوزف البدوي روني البدوي، وقدم التعازي الى الحاضرين من عائلات الشهداء بإسم معالي وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي.

وبعد انتهاء مراسم التشييع تم نقل جثامين الشهداء الى مسقط رأس كل منهم، حيث ستقام الصلاة على جثامينهم الطاهرة .

وعلى هامش مراسم التشييع، تفقد العميد فرح بعض المواقع التي استهدفت خلال العدوان الإسرائيلي الاخير على لبنان للإطلاع على المهمات التي نفذها عناصر الدفاع المدني في مجالات الإطفاء والإسعاف والبحث والإنقاذ في المنطقة.