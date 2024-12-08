ميقاتي تابع الأوضاع مع قادة الأجهزة العسكرية والأمنية: لضبط الحدود والنأي بلبنان عن تداعيات المستجدات السورية

أعلنت رئاسة مجلس الوزراء أنّ "رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي تابع الاوضاع الامنية في البلاد، ولاسيما على الحدود مع سوريا، في خلال اتصال مع قائد الجيش العماد جوزيف عون وقادة الاجهزة الامنية".

وشدد ميقاتي في خلال هذه الاتصالات على "أولوية التشدد في ضبط الوضع الحدودي والنأي بلبنان عن تداعيات المستجدات في سوريا"، داعيًا اللبنانيين على اختلاف انتماءاتهم الى "التحلي بالحكمة والابتعاد عن الانفعالات خصوصا في هذا الوقت الدقيق الذي يمر به وطننا".

وأشارت رئاسة الوزراء إلى أنّ "رئيس الحكومة أجرى ايضا اتصالا بالامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، وطلب منه التواصل مع "الهيئة الوطنيّة للمفقودين والمخفيين قسراً في لبنان" التي تم إنشاؤها بموجب القانون105 /2018 الخاص بالمفقودين والمخفيين قسراً، ومع لجنة معالجة قضية اللبنانيين المعتقلين في سوريا المؤلفة بموجب القرار رقم ٢٠٠٥/٤٣. وشدد على وضع كل الامكانات المتوافرة والتواصل مع الجهات المعنية في ضوء الافراج عن مئات السجناء من السجون السورية".

وأوضحت أنّ "على الاثر ومن جهته، اتصل الامين العام لمجلس الوزراء بالهيئة واللجنة، وطلب منهم الاجتماع بصورة عاجلة لاجراء الترتيبات اللازمة لمتابعة الملف. وتبلغ ان الهيئة واللجنة ستجتمعان في الساعات المقبلة".