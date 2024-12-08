الجيش: تعزيز وحدات مراقبة الحدود الشمالية والشرقية وضبطها وتنفيذ تدابير استثنائية لحفظ الأمن

أعلنت ​قيادة الجيش اللبناني​- مديريّة التّوجيه، في بيان، أنّ "في ظلّ التّطوّرات المتسارعة والظّروف الدّقيقة الّتي تمرّ بها المنطقة، تتابع قيادة الجيش الوضع على الحدود وفي الدّاخل، منعًا لأيّ تهديد للسّلم الأهلي".

وأوضحت أنّ "في هذا السّياق، جرى تعزيز الوحدات المكلّفة مراقبة الحدود الشّماليّة والشّرقيّة وضبطها، بالتّزامن مع تشديد إجراءات المراقبة، كما تنفّذ الوحدات المنتشرة على مساحة لبنان تدابير استثنائيّة لحفظ الأمن وحماية السّلم الأهلي".