الخارجية القطرية تجدد دعوتها لإنهاء الأزمة في سوريا وفق قرار مجلس الأمن الدولي 2254

جددت وزارة الخارجية القطرية دعوتها لإنهاء الأزمة في سوريا وفق قرار مجلس الأمن الدولي 2254. واكدت ثباتها على موقفها الداعم للشعب السوري وخياراته. ولفتت الخارجية القطرية الى إنها تتابع التطورات في سوريا باهتمام وتدعو إلى الحفاظ على وحدة الدولة.

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