شدّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على أنّه "سقطت دولة الهمجية، أخيرًا". وعبّر في تصريح، عن تقديره "لشعب سوريا، لشجاعته وصبره. في هذه اللحظة المليئة بالشكوك، أتمنى له السلام، الحرية، والوحدة. ستظل فرنسا ملتزمة بالأمن والاستقرار في جميع أنحاء الشرق الأوسط".

كانت هذه تفاصيل خبر ماكرون: سقطت دولة الهمجية أخيرًا وفرنسا ستظل ملتزمة بالأمن والاستقرار بالشرق الأوسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.