مسؤول سعودي لـ"رويترز": لا علم لنا بمكان تواجد الأسد ونحن على اتصال بكل الأطراف في المنطقة بشأن سوريا

قال مسؤول سعودي لوكالة "رويترز"، أنه "لا علم لنا بمكان تواجد الأسد، والمملكة على اتصال بكل الأطراف في المنطقة بشأن سوريا"، لافتاً الى أن "الوضع في سوريا نتيجة مباشرة لعدم انخراط النظام في عملية سياسية".

وأشار المسؤول السعودي، الى أن "السعودية تأمل في استمرار المؤشرات الإيجابية بسوريا مثل حماية المؤسسات".