القوات المسلحة اليمنية: نفذنا بالاشتراك مع المقاومة الإسلامية في العراق عملية عسكرية استهدفت هدفا حيويا جنوب فلسطين

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، أنه "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه وردا على جرائم العدو الإسرائيلي بحق إخواننا في قطاع غزة، نفذنا بالاشتراك مع المقاومة الإسلامية في العراق عملية عسكرية استهدفت هدفا حيويا في جنوبي فلسطين المحتلة بعدد من الطائرات المسيرة"

وأكدت القوات، أنها "ومعها مجاهدو المقاومة العراقية مستمرة في الرد على جرائم العدو الإسرائيلي بحق إخواننا في قطاع غزة، وإن هذه العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة".