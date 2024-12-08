لافروف: موسكو لم تشارك بمحادثات حول تسليم السلطة في سوريا وتدعم حل المشكلات سلميًا والامتناع عن العنف

أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الى أن "روسيا تدعو جميع الأطراف إلى حل المشكلات سلمياً والامتناع عن العنف، وموسكو لم تشارك في محادثات حول تسليم السلطة في سوريا".

ودعا لافروف، إلى "احترام آراء جميع القوى العرقية والدينية في المجتمع السوري"، مضيفاً "ندعم الجهود الرامية إلى إقامة عملية سياسية شاملة على أساس القرار 2254 الذي اعتمده مجلس الأمن بالإجماع".