دعت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجيّة السّوريّة، في بيان، جميع العاملين لديها إلى "العودة إلى عملهم في مؤسّساتهم ومديريّاتهم والجهات المختلفة، للحفاظ على المنشآت، ولنكون يدًا واحدةً في بناء سوريا الجديدة، ولتكون الوزارة الذّراع الاقتصادي الّذي يسهم في توفير المواد الأساسيّة والغذائيّة لجميع المواطنين".

كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الاقتصاد السورية دعت العاملين لديها للعودة إلى عملهم: لنكن يدا واحدة ببناء سوريا الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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