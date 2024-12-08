أعلنت وكالة "رويترز"، أن "مقاتلو المعارضة السورية يعلنون حظر التجوال في دمشق بدءاً من الساعة الرابعة عصراً بالتوقيت المحلي وحتى الخامسة صباحاً".

كانت هذه تفاصيل خبر "رويترز": المعارضة السورية أعلنت حظر التجوال في دمشق بدءاً من الساعة الرابعة عصراً وحتى الخامسة صباحاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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