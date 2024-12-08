فيدان: لا نعلم مكان الأسد وتركيا ستواصل مع دول الجوار العمل مع الإدارة الجديدة بسوريا

شدّد وزير الخارجيّة التّركيّة هاكان فيدان، على "إيلاء تركيا أهميّةً كبيرةً لوحدة أراضي سوريا وسيادتها"، مشيرًا ردًّا على سؤال عن مكان الرّئيس السّوري بشار الأسد، إلى أنّه "لا يمكنني التّعليق على هذا الموضوع، ولا نعلم مكانه، ومن المحتمل أنّه خارج سوريا".

ولفت، في مؤتمر صحافي على هامش النّسخة الـ22 من منتدى الدوحة، في قطر، إلى أنّه "يمكن الآن لملايين السّوريّين الّذين اضطرّوا لمغادرة بلادهم، العودة إليها"، داعيًا الجهات الفاعلة كافّة في المنطقة وخارجها إلى "التّصرّف بحذر وهدوء"، مؤكّدًا أنّه "ينبغي عدم جرّ المنطقة لمزيد من عدم الاستقرار".

وركّز فيدان على أنّه "يجب الحفاظ على مؤسّسات الدّولة السّوريّة، وعلى قوى المعارضة أن تتوحّد فورًا"، معلنًا أنّ "تركيا ستواصل مع دول الجوار العمل مع الإدارة الجديدة بسوريا، مستغلّةً كلّ القدرات المتوفّرة من أجل إعادة بناء هذا البلد".