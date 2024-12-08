هيئة البث عن مصدر إسرائيلي: إسرائيل تعمل على إحباط التهديدات المحتملة في سوريا ومنع المساس بتفوقها الجوي

نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر أمني إسرائيلي، أن "إسرائيل تعمل على إحباط التهديدات المحتملة في سوريا ومنع المساس بتفوقها الجوي".

وأمس، عززت إسرائيل قواتها في مرتفعات الجولان السبت، بعد وصول قوات الفصائل السورية المسلحة إلى منطقة قريبة. وقال ناطق باسم الجيش الإسرائيلي إنه "بعد تقييم الوضع، تقرر تعزيز قوات إضافية للمهام الدفاعية في منطقة مرتفعات الجولان، بالقرب من الحدود مع سوريا".

ودفعت إسرائيل قوات إضافية إلى الجولان للمرة الثانية في غضون 24 ساعة.

وليلة الجمعة، عزز الجيش قواته البرية والجوية في هضبة الجولان، وقال إنه "يراقب الأحداث ويعدّ العدة لأي سيناريو في الدفاع والهجوم، بحيث لن يسمح بوجود أي تهديد بالقرب من الحدود مع إسرائيل وسيعمل على إحباطه".

وعززت إسرائيل قواتها مجدداً، السبت، قبل قليل من إعلان مقاتلي الفصائل السورية المسلحة أنهم سيطروا على كامل منطقة القنيطرة ومدينة البعث القريبة من الحدود مع إسرائيل في منطقة الجولان.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن "المسلحين أصبحوا على بعد بضعة كيلومترات من إسرائيل، ما يفتح الباب على سيناريوهات كثيرة".