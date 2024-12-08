شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحفيين العرب" يدعو لانتقال سياسي سلمي للسلطة يحترم تنوع الشعب السوري والان مع تفاصيل الخبر

أكد الاتحاد العام للصحفيين العرب أنه يتابع الأوضاع المتسارعة فى سوريا عن كثب وباهتمام شديد، مؤكدا على أهمية حماية الصحفيين السوريين وتمكينهم من أداء عملهم بكل حرية وشفافية وضرورة المحافظة على المؤسسات الصحفية والإعلامية السورية وتجنيبها أي صراعات أو صدامات داخلية نتيجة التطورات الأخيرة في سوريا .

كما دعا الاتحاد العام للصحفيين العرب إلى انتقال سياسي سلمي للسلطة يحترم تنوع الشعب السوري الشقيق ويحمي جميع المدنيين والأقليات، متمنين للشعب السوري الشقيق دوام التقدم والإزدهار .