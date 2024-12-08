شكرا لقرائتكم خبر عن ‎الهيئة العليا لـ"العدل" تناقش خطة الحزب للاستحقاقات الانتخابية القادمة والان مع تفاصيل الخبر

‎عقد حزب العدل أول اجتماع للهيئة العليا عقب الانتخابات التكميلية، بحضور الدكتور حسام بدراوي، رئيس مجلس أمناء الحزب، والنائب عبدالمنعم إمام، رئيس الحزب، والنائب أحمد القناوي، الأمين العام للحزب، والنائبة زينب السلايمي، مساعد رئيس الحزب، كما شهد الاجتماع حضور عدد من قيادات الحزب وأعضاء الهيئة العليا والمكتب السياسي.

‎وافتتح النائب أحمد القناوي الاجتماع بإعلان نتائج الانتخابات التكميلية الأخيرة وأسماء أعضاء الهيئة العليا الفائزين.

‎فيما أكد النائب عبدالمنعم إمام رئيس الحزب، أن الحزب سيقدم كل الدعم والجهد اللازمين للمترشحين في الانتخابات المقبلة، بما يسهم في تحقيق أفضل النتائج.

‎كما تناول إمام الوضع السياسي الراهن وتوقعاته بشأن نظام الانتخابات القادم، ومشاورات الحزب حاليا مع عدد من الأحزاب الديمقراطية لإعلان تحالف انتخابي خلال الفترة القادمة.

‎وأشار الدكتور حسام بدراوي رئيس مجلس أمناء الحزب، إلى أهمية تعزيز دور حزب العدل على الساحة السياسية، حيث أن الانتخابات القادمة والسعى الحثيث نحو المشاركة فيها على أكبر عدد من المقاعد ليثبت الحزب أنه رقم مهم فالمعادلة الانتخابية والسياسية، بما يجسد أن العدل أصبح حزبًا يُحسب له حساب داخليًا وخارجيًا، ولتحقيق ذلك نحتاج إلى عمل مكثف لوجود ٦٠٠ مرشح لاختيار الأكفأ من بينهم للنزول على ترشيحات الحزب سواء عالفردى او القوائم”.

‎وشدد رئيس مجلس أمناء الحزب على ضرورة الانتقال من وصف الأزمات إلى العمل على حلها، منوهًا بأن حزب العدل يمتلك رؤية مؤسسية قادرة على تحقيق الاستدامة ، وأن الهدف الاستراتيجي حاليا للحزب يجب أن يكون هو كيفية الوصول لأفضل العناصر القريبة والمقتنعة بفكر الحزب وقادرة على تمثيلها أمام الناس.

‎واستكمل "بدراوي" حديثه قائلا “هذه معركة تتطلب تنظيمًا وتمويلًا، فهناك أفراد يستطيعون تمويل حملاتهم بأنفسهم، وآخرون يحتاجون إلى دعم الحزب ماليًا.

‎ومن جانبه، أوضح النائب أحمد القناوي الأمين العام للحزب، تعقيبًا على توجيهات الدكتور حسام بدراوي رئيس مجلس أمناء الحزب أن الحزب يركز في الفترة الحالية على تنظيم فعاليات ذات تأثير عميق، موضحًا: “ننفذ ما بين 8 إلى 12 فعالية شهرية في مجالات مؤثرة، ونعمل حاليًا على تجهيز فعالية كبرى بالتعاون بين الأمانة المركزية في القاهرة وأمانة الغردقة حول السياحة، بالإضافة إلى أربع فعاليات في مجال التنمية بالصعيد، منها في أسيوط وأسوان، كما نخطط لعقد مؤتمر السياسات البديلة تحت عنوان ‘البدائل الاقتصادية’، بالإضافة إلى مؤتمر خاص حول وضع التعليم ومستقبله في مصر”.

‎وتطرق الأعضاء أيضا خلال الاجتماع إلى مناقشة خطة الحزب لدعم المرشحين المحتملين، واستراتيجية الحزب للتعامل مع الانتخابات المقبلة.