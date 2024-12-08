التليفزيون السوري يعلن سقوط نظام بشار الأسد

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعلن التليفزيون السوري، سقوط نظام بشار الأسد، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة “القاهرة الإخبارية”.

وفي سياق متصل، دعا المبعوث الأممي إلى سوريا، جاير بيدرس، اليوم الأحد، جميع السوريين لإعطاء الأولوية للحوار والوحدة، مؤكدًا على ضرورة احترام القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، حسبما نقلت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل، منذ قليل.

وقال المبعوث الأممي إلى سوريا: “مستعدون لدعم الشعب السوري في رحلته نحو مستقبل مستقر”.

وفي متابعته للأحداث من سوريا، أكد خليل هملو، مراسل قناة “القاهرة الإخبارية” من دمشق، أن ما يحدث الآن في سوريا هو انتهاء حقبة بشار الأسد وبداية حقبة جديدة، موضحًا أن رئيس الوزراء الدكتور محمد غازي الجلالي ألقى كلمة أعطت صدى طيبًا لدى الجمهور السوري.