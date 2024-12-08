قائد «قسد»: نعيش لحظات «تاريخية» مع سقوط النظام «الاستبدادي»

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أشاد قائد «قوات سوريا الديمقراطية» مظلوم عبدي اليوم (الأحد)، بـ«لحظات تاريخية» يعيشها السوريون مع سقوط النظام «الاستبدادي» الذي حكم البلاد لنحو ربع قرن.

وقال عبدي الذي تلقى قواته دعماً أمريكياً، ويشكل الأكراد عمودها الفقري: «نعيش في سوريا لحظات تاريخية ونحن نشهد سقوط النظام الاستبدادي في دمشق»، عادّاً «هذا التغيير فرصة لبناء سوريا جديدة قائمة على الديمقراطية والعدالة تضمن حقوق جميع السوريين»، حسبما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وكان عبدي، قال الجمعة، في مؤتمر صحافي عقده في محافظة الحسكة بشمال شرقي سوريا، إنهم مستعدون للحوار مع جميع الأطراف المتصارعة في البلاد؛ لتجنيب سكان مناطق نفوذها من تصاعد العنف والعمليات القتالية الدائرة في سوريا، وفق “الشرق الأوسط”.

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