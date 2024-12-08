وزير البيئة التقى نظيره القطري وناقشا سبل تعزيز التعاون وكيفية مواجهة تحديات التغير المناخي

التقى وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين في الدوحة، على هامش منتدى الدّوحة 2024، وزير البيئة والتّغيّر المناخي القطري عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي، بحضور سفيرة لبنان في قطر فرح بري.

وشكر ياسين نظيره على "الدّعم الإنساني الكبير، ووقوف قطر إلى جانب لبنان ودعم مؤسّساته المدنيّة والعسكريّة في مواجهة الظّروف الصّعبة الّتي يمرّ بها نتيجة العدوان، تنفيذًا لتعليمات أمير البلاد تميم بن حمد آل ثاني".

وأوضح بعدها في تصريح، "أنّنا استعرضنا أوجه التّعاون المشترك بين البلدين، وسبل تعزيزها في المجالات البيئيّة، ومناقشة آفاق تطوير العلاقات الثّنائيّة بين الوزارتين، وخاصّةً في ما يتعلّق بمواجهة تحدّيات التّغيّر المناخي".