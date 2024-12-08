"النشرة": إصابات بغارة من مسيّرة إسرائيلية على منزل في العريض التحتاني في دبين

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في جنوب لبنان، بـ"وقوع إصابات، نتيجة غارة من مسيّرة إسرائيليّة استهدفت منزلًا في العريض التّحتاني في بلدة دبين قضاء مرجعيون".

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