طوني فرنجية: الأولوية في سوريا هي لانتقال سلمي للسلطة يرسخ استقرار البلاد

أكّد النّائب ​طوني فرنجية​، في تصريح، أنّ "الأولويّة في سوريا هي لانتقال سلمي للسّلطة، يرسّخ استقرار البلاد، يحمي ويعزّز مؤسّسات الدّولة، مع ضمان حقوق جميع أبنائها على تنوعّهم. لطالما كان استقرار لبنان مرتبطًا بشكل وثيق باستقرار سوريا".

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