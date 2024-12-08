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طوني فرنجية: الأولوية في سوريا هي لانتقال سلمي للسلطة يرسخ استقرار البلاد

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أكّد النّائب ​طوني فرنجية​، في تصريح، أنّ "الأولويّة في سوريا هي لانتقال سلمي للسّلطة، يرسّخ استقرار البلاد، يحمي ويعزّز مؤسّسات الدّولة، مع ضمان حقوق جميع أبنائها على تنوعّهم. لطالما كان استقرار لبنان مرتبطًا بشكل وثيق باستقرار سوريا".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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