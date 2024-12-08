أدرعي: فرض منطقة عسكرية مغلقة بالمناطق الزراعية في ماروم جولان-عين زيفان وبقعاتا-خربة عين حور

زعم المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، بأنّ "بناءً على تقييم الوضع في القيادة الشّماليّة، تَقرّر أنّه في أربع سلطات محليّة درزيّة في شمال هضبة الجولان، هي بقعاتا وعين قنية ومسعدة ومجدل شمس، ستكون الدّراسة اليوم عن بُعد. لم يطرأ تغيير على انتظام الدّراسة في روضات الأطفال"، مبيّنًا أنّ "في باقي مناطق هضبة الجولان، الدّراسة تنتظم كالمعتاد".

وأشار في تصريح، إلى أنّ "في ضوء تقييم الوضع، تقرّر فرض منطقة عسكريّة مغلَقة ابتداءً من اليوم في المناطق الزّراعيّة في منطقة ماروم جولان-عين زيفان وبقعاتا-خربة عين حور"، موضحًا أنّه "سيتمّ تقييد دخول المزارعين إلى مناطق معيّنة وفق حاجات الجيش، وذلك لساعات عدّة وبتنسيق كامل مع لواء 474 الإقليمي. يوضح الجيش أنّ الدّخول إلى هذه المناطق ممنوع".