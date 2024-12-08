"المرصد السوري": الاحتفالات عمت العديد من قرى الساحل السوري وتحطيم تماثيل لحافظ الأسد

أفاد "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، بأنّ "الاحتفالات عمّت العديد من أحياء وقرى السّاحل السّوري، من بينها قرى يقطنها مواطنون من أبناء الطّائفة العلويّة، ابتهاجًا برحيل الرّئيس السّوري بشار الأسد وإسقاط نظام آل الأسد الّذي دام لنحو 54 عامًا، حيث خرج الآلاف إلى الشّوارع معبّرين عن فرحهم".
وأشار إلى أنّ "الأهالي قاموا بتحطيم تمثال الرّئيس السّوري الرّاحل حافظ الأسد في مدينة طرطوس، كما حطّموا تمثالًا آخر في ساحة الشيخ ضاهر في مدينة اللاذقية، وفي مدينة بانياس خرج الأهالي بمسيرة ليليّة معبّرين عن فرحهم"، لافتًا إلى أنّ "مظاهر الاحتفال عمّت معظم المحافظات السّوريّة من حلب وإدلب وحمص والعاصمة دمشق ودير الزور والحسكة، وغيرها من المناطق".
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