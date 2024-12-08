السفارة الروسية لدى دمشق أكدت سلامة جميع موظفيها

أكّد مصدر في السّفارة الرّوسيّة لدى دمشق لوكالة "تاس" الرّوسيّة، أنّ جميع الموظّفين بخير، مشيرًا إلى أنّ "كلّ شيء على ما يرام"، دون أن يدلي بأي تفاصيل أخرى.

ويأتي ذلك بعد ساعات من دخول المعارضة المسلّحة دمشق، وإعلان فصائل من المعارضة السورية في بيان مقتضب على التّلفزيون الرّسمي، "تحرير مدينة دمشق وإسقاط الطّاغية بشار الأسد، وإطلاق سراح جميع المعتقلين المظلومين من سجون النّظام".