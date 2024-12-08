أكّد مصدر في السّفارة الرّوسيّة لدى دمشق لوكالة "تاس" الرّوسيّة، أنّ جميع الموظّفين بخير، مشيرًا إلى أنّ "كلّ شيء على ما يرام"، دون أن يدلي بأي تفاصيل أخرى.
ويأتي ذلك بعد ساعات من دخول المعارضة المسلّحة دمشق، وإعلان فصائل من المعارضة السورية في بيان مقتضب على التّلفزيون الرّسمي، "تحرير مدينة دمشق وإسقاط الطّاغية بشار الأسد، وإطلاق سراح جميع المعتقلين المظلومين من سجون النّظام".
كانت هذه تفاصيل خبر السفارة الروسية لدى دمشق أكدت سلامة جميع موظفيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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