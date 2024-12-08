القوات المسلحة العراقية: الحدود مع سوريا محصنة بشكل كبير والوضع عليها جيد جدًا

أكّد النّاطق باسم القائد العام للقوّات المسلّحة العراقيّة، اللّواء يحيى رسول، أنّ "الحدود العراقيّة السّوريّة محصّنة بشكل كبير، وهناك تواجد لقوات الحدود العراقيّة، إضافةً إلى تواجد قطعات الجيش والحشد الشعبي".
وأشار إلى أنّه "تمّ تعزيز الحدود بقطعات إضافيّة في حال الحاجة لها أن تتدخّل، لكن الحدود محكَمة ومحصّنة بشكل كبير"، مشدّدًا على أنّ "الوضع على الحدود العراقيّة السّوريّة جيّد جدًّا وتحت سيطرة القطعات العراقيّة البطلة، وهي محكمة ومدعومة بالجهد الفنّي المتمثّل في الكاميرات الحراريّة والأجهزة الفنيّة".
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