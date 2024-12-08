مهاجمة وتخريب مقر السفارة الإيرانية في دمشق

أعلن التّلفزيون الرّسمي الإيراني، أنّ بعد دخول فصائل المعارضة في سوريا إلى دمشق وإعلانها فرار الرّئيس بشار الأسد، هاجم مجهولون السّفارة الإيرانيّة، وقاموا بتحطيم محتوياتها وتمزيق اللّافتات، ومنها صورة كبيرة لقائد فيلق "القدس" السّابق قاسم سليماني، والأمين العام السّابق لـ"حزب الله" السيّد حسن نصرالله.

من جهتها، نلقت صحيفة "طهران تايمز" عن النّاطق باسم وزارة الخارجيّة الإيرانيّة إسماعيل بقائي، قوله إنّ "الدّبلوماسيّين الإيرانيّين في السفارة في دمشق أخلوا المبنى قبل الهجوم".

وكانت قد أعلنت فصائل من المعارضة السّوريّة، في بيان مقتضب على التّلفزيون الرّسمي، "تحرير مدينة دمشق وإسقاط بشار الأسد"، بعد دخول قواتها المسلّحة إلى دمشق.