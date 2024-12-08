شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة جمال عبد الناصر: عرض ساعة الزعيم فى مزاد تصرف فردى لأحد أفراد العائلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت عائلة الزعيم جمال عبد الناصر، بيانا بشأن بيع ساعة الزعيم جمال عبد الناصر في مزاد عالمى بنيويورك ووصل سعها لـ 14 ضعف ثمنها.

وقال الدكتور عبد الحكيم جمال عبد الناصر نجل الزعيم في بيان اليوم، عرض الساعة الرئيس جمال عبدالناصر فى سوذبيز بنيويورك كان تصرف أحادي من جمال خالد عبدالناصر نجل الدكتور خالد جمال عبد الناصر، ونحن علمنا عنه من الإعلام مثل الآخرين، وحاولت أنا وأختى الدكتورة هدى ثنية عن هذا التصرف الغير مقبول، حيث أن مكانها الطبيعى هو متحف جمال عبدالناصر بمنشية البكرى، ولكنه رفض معتبرها ميراث شخصى له من والده، حيث أنها كانت فى حيازته عند وفاته عام 2011.

وأضاف: "ولذا وجب التوضيح عن ما حدث لدرء أى لغط قد يصيب الأسرة بناءً على تصرف غير مسئول من يحمل هذا الاسم العظيم، ولا يدرك أن قيمته المعنوية أكبر من كنوز الأرض كلها.

وفي لحظة استثنائية جمعت بين التاريخ والقيمة، سجلت ساعة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، من نوع Rolex Day-Date 1803 المصنوعة من الذهب الأصفر، رقمًا قياسيًا في مزاد دار سوثبي، والساعة التي تحمل نقوشًا عربية وشهدت مراحل مفصلية من حياة عبد الناصر، تجاوزت كل التوقعات بسعر بيع بلغ 840 ألف دولار، فهى قطعة فريدة تمثل إرثًا عائليًا ورمزًا للصداقة والقيادة، لتصبح واحدة من أبرز الساعات التاريخية التي تثير شغف هواة الجمع حول العالم.

ساعة الزعيم جمال عبد الناصر

وكانت دار سوثبى للمزادات، أعلنت طرح ساعة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر بالمزاد، والساعة Rolex 'President' من الذهب الأصفر، وهى ساعة Day-Date 1803 من عام 1963، كانت مملوكة للرئيس المصرى الراحل جمال عبد الناصر، الزعيم الذى شكلت رؤيته وإرثه بعمق مصر فى القرن العشرين والعالم العربى وقد امتلكها وارتداها الرئيس المصرى الراحل حوالى عام 1963، أما السعر التقديرى للساعة فيتراوح بين 30 ألف و60 ألف دولار أمريكي.

ويعرض مزاد الساعات المهمة في دار سوثبي هذه الساعة الاستثنائية ذات الأهمية التاريخية التي لا مثيل لها، والتي أهداها لناصر صديقه القديم وخليفته المستقبلي أنور السادات.

وتم طرح ساعة رولكس داي ديت - التي أُطلق عليها اسم "رولكس بريزيدنت" - في عام 1956، وكانت أول ساعة تعرض اليوم والتاريخ بالكامل على الميناء، وسرعان ما أصبحت رمزًا للقوة والهيبة بين زعماء العالم.

وارتدى عبد الناصر هذه الهدية الثمينة، المنقوش عليها باللغة العربية "السيد أنور السادات 26-9-1963"، خلال لحظات حاسمة من رئاسته، من حرب الأيام الستة إلى الجهود الدبلوماسية لتوحيد العالم العربي.

ساعة جمال عبد الناصر

وبعد وفاته في عام 1970، ظلت الساعة إرثًا عائليًا عزيزًا، تناقلته الأجيال وباعتبارها الممتلكات الشخصية الوحيدة لناصر خارج مجموعات المتاحف، تجسد ساعة رولكس هذه القيادة والصداقة والإرث، مما يوفر لهواة الجمع فرصة نادرة لامتلاك قطعة من التاريخ.

يشار إلى أن هذه الساعة هي واحدة فقط من بين العديد من الساعات العتيقة والحديثة والمستقلة الاستثنائية المعروضة في مزاد الساعات الهامة المباشر الذي نظمته دار سوثبي في مدينة نيويورك.