شكرا لقرائتكم خبر عن باحث يحذر من الأحداث فى سوريا.. ويؤكد: عودة لداعش.. والجولانى شخصية متطرفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر هشام النجار الباحث في شئون الحركات المتطرفة من الأحداث في سوريا، مؤكدا أن أبو محمد الجولاني شخصية داعشية متطرفة.

وقال النجار في تصريحات لـ"الخليج 365": بعد إعلان إسقاط نظام الأسد في سوريا هناك مخاوف كبيرة من حدوث فوضى في البلاد على الرغم من خطابات الطمأنة غير المستندة لاعتبارات ووقائع متماسكة، وبالنظر لماضي الاحتقان والثارات القديمة بين طوائف وفئات نتيجة حكم استمر أربعين سنة، بالإضافة أن من قاد التغيير بالقوة المسلحة فصائل معروفة بماضيها المتطرف والتكفيري على الرغم من محاولات تجميل نفسها فخلف الشعارات هناك حقائق وخلفيات أيديولوجية لا يمكن إغفالها.

وأضاف النجار: كما أن هذه الفصائل لم تتوحد خلال الفترة الماضية إلا من أجل هدف إسقاط النظام، وقبل ذلك كان بينها صراعات وخلافات واقتتال، وهناك بناءً على ذلك تخوف من أن تعود للاقتتال والتصارع بعد إسقاط النظام سعيا للهيمنة وكسب أكبر جزء من الكعكة، ولا يمكن إغفال وجود تنظيم داعش الذي من المحتمل أن يستغل الأوضاع لمعاودة النشاط بقوة ليحظى من الواقع الجديد بنصيب إن لم يكن في نيته مشاكسة ومنازعة الحكام الجدد لسوريا ليطرح نفسه كونه الحق بالسلطة عبر مزايدات معروفة ومكررة بين تشكيلات تيار السلفية الجهادية من منطلق خلافاتهم بين تفاصيل وأسلوب الحكم بالشريعة فمنهم من يسمح بالتعددية، ومعاملة الأقليات مثل المسيحيين والعلويين معاملة حسنة ومنهم من يرفض ذلك ويعاملهم بقسوة ووحشية وحرمان من أبسط الحقوق وبانتقام وحشي مثل داعش".

وأوضح أن هذه المزايدة المتوقعة من داعش من المرجح أن تجعل فصيل أبو محمد الجولاني يعود لخطابه وممارساته المتطرفة القديمة وأن يتخلى عن قشرة خطاب التسامح الذي لجأ إليه الفترة الماضية نزولا عن متطلبات المرحلة، حيث أن مزيدات الأشد تطرفا ستجعله يضاعف من التطرف والتشدد حتى لا يحدث انقسام في فصيله وحتى لا يخسر ما حققه لحساب التكفيريين الأشد تطرفا داخل القاعدة ناهيك عن عناصر داعش".