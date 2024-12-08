شدّد قائد قوّات الحدود للمنطقة الثّانية في العراق، اللّواء الرّكن خير الله عيسى، على "أنّنا نطمئن القيادات والمواطنين بأنّ الوضع على الحدود مع سوريا مؤمّن بالكامل، ولدينا 4 موانع (خنادق، سواتر ترابيّة، مانع سلكي قنفذي، وجدار كونكريتي بارتفاع 3 أمتار ونصف المتر )".
وأشار إلى أنّ "القوّة الماسكة للمعبر مكوّنة من 4 ألوية و6 أفواج احتياط ضمن هذا القاطع، ممتدّة على طول الحدود وفوج مشاة آلي احتياط، مع وجود الحشد الشعبي في العمق، ولا يمكن خرق الحدود بأيّ شكل من الأشكال والمنفذ مغلَق"، مؤكّدًا "أنّنا بكامل الاستعداد والتّأهّب لأيّ احتمالات، والحدود جميعها مراقَبة بالكاميرات الّتي وصل عددها إلى 105". وركّز على "أنّنا لا نحتاج إلى تعزيز القوّات المتواجدة على معبر القائم، والأسلحة كافية ولن يكون هناك خرق".
كانت هذه تفاصيل خبر قوات الحدود العراقية: الوضع على الحدود مع سوريا مؤمن بالكامل ولا يمكن خرقها وهناك 4 موانع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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