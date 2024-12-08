"المرصد السوري": قوات النظام انسحبت منذ الفجر من نقاطها الممتدة على طول الحدود مع تركيا

ذكر "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، أنّ "قوّات النّظام السّوري انسحبت منذ السّاعة الثّالثة بعد منتصف ليلة السّبت- الأحد، من جميع نقاطها الممتدّة على طول الحدود مع تركيا، بدءًا من القامشلي وصولًا إلى أبو راسين".
وأفاد بأنّه "تمّ تسليم جميع المواقع لقوّات حرس الحدود التّابعة لقوات سوريا الدّيمقراطيّة، وتقوم القوّات الرّوسيّة المتمركزة في قاعدة المباقر في تل تمر بتنفيذ دوريّات مستمرّة في المنطقة، لضمان تأمين انسحاب قوّات النّظام بشكل منظّم".
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