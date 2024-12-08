وزير الاتصالات السوري: الإنترنت عادت إلى محافظة حماة والاتصالات تعمل بشكل طبيعي في سوريا

أكّد وزير الاتصالات السّوري إياد الخطيب، أنّ "الاتصالات تعمل بشكل طبيعي في سوريا، وعادت شبكة الإنترنت إلى محافظة حماة، بعد انقطاعها نتيجة الأوضاع المرافقة لتحريرها"، موضحًا أنّ "الأمور جيّدة، وإن شاء الله سيستقرّ الوضع في دمشق خلال أيّام، وسيباشر الموظّفون عملهم".
وأشار، في تصريح لقناة "العربية"، إلى "أنّني تلقّيت اتصالًا من رئيس الحكومة السّوريّة محمد الجولاني بشأن تسيير العمل"، كاشفًا أنّ "الشّخص المكلّف بمتابعة ملف الاتصالات في "هيئة تحرير الشام" تواصل معه، وتمّ الاتفاق على آليّة العمل للمرحلة المقبلة، وأنّه جرى التّوافق على استمرار عمل الاتصالات وشبكة الإنترنت على مدار السّاعة، وتشكيل فرق فنيّة للتّدخّل على مدار السّاعة في المحافظات كافّة، في حال أي عطل".
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