الخطوط الجوية العراقية أعلنت موقفًا موقتًا للرحلات بين بغداد وبيروت بسبب التطورات بالأجواء السورية

أعلنت وزارة النقل العراقية، أنّ "حرصاً على سلامة المسافرين للرحلات المجدولة الى لبنان وامتثالاً لمعايير الأمن والسلامة الجوية الدولية، تعلن الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، عن إيقاف مؤقت للرحلات الجوية بين بغداد وبيروت بما في ذلك الرحلات المجانية المخصصة لنقل ضيوف العراق من اللبنانيين الراغبين بالعودة طوعاً الى بلدهم".

وأوضحت في بيان، أن "هذا القرار، يأتي بسبب التطورات الأمنية الراهنة في الأجواء السورية التي تُعد الممر الجوي الرئيس لهذه الرحلات، مع الاستمرار في مراقبة المستجدات والتنسيق مع الجهات المختصة لتقييم الوضع بشكل دوري".

ودعت الوزارة "المسافرين المتأثرين بهذا الإجراء إلى التواصل مع مكاتبنا للحصول على مزيد من المعلومات حول الخيارات المتاحة، بما في ذلك إعادة جدولة الرحلات أو استرداد التذاكر من مكاتبنا من دون فرض أي غرامات".

وتابعت "نعتذر لأي إزعاج قد يسببه هذا القرار"، مؤكدا أن "الأولوية هي سلامة الجميع وستتم متابعة الأوضاع عن كثب وإعادة تشغيل الخط عند استقرار الأوضاع الأمنية".